國際美元走高，且台股漲高震盪回檔收黑，外資買超台股，及出口商月底拋匯，使得新台幣續升，但午後資金轉匯出，新台幣也反轉走貶，終場收在27.938元兌1美元，貶值3.3分，終結連續四個交易日升勢，台北外匯經紀公司成交量9.27億美元。

外匯交易員指出，美債殖利率又上揚，市場通膨疑慮再起，國際美元指數來到91之上，且台股震盪回檔小跌28點，終結連三紅，但外資還是站在買方，加上月底出口商作帳拋匯需求進場，上午新台幣仍升破27.85元。午後外資回防轉匯出，及進口商、散戶買匯，新台幣跟著轉貶。

外匯交易員認為，儘管美國聯準會（Fed）及歐洲央行（ECB）均一再重申寬鬆立場堅定，但美債殖利率蟄伏一段時間後又走高，通膨預期跟著浮現，美元應聲上彈，不利風險性資產表現，若短線趨勢不變，預料股匯市可能有一波修正，就看月底最後的二個交易日，出口商拋匯力道如何，能否支撐新台幣續升。

(工商 )