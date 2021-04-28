廖莉華紋上排灣族頭目才能紋的手紋，痛到飆淚。(牽猴子提供)

《阿查依蘭的呼喚》歷時7年的籌備與拍攝，貼身記錄排灣族女頭目的處境與承擔。(牽猴子提供)

《阿查依蘭的呼喚》為導演魏郁蓁初次執導作品。(牽猴子提供)

久居台灣上百年，原住民族群孕育出各族獨有文化，但隨歷史變遷，不乏面臨失根危機。屏東排灣族大後部落的頭目廖莉華（漢名），30歲那年，父親突然離世，來不及收拾悲傷，不會說母語的她，就承接了頭目的責任。身為單親媽媽，努力當眾人的大家長外，還要四處工作，溫飽一家老小。動人生命故事，經導演魏郁蓁拍攝為紀錄片《阿查依蘭的呼喚》，近期上映。

魏郁蓁從事影視製作工作多年，起初是因拍攝南島語族的影片認識廖莉華，「當我知道她不會講母語，卻要當頭目，就好像是看到一個英國女王不會講英文。頭目負責承擔文化的重要工作，但她因成長背景不熟悉自身文化，部落裡面又沒有頭目家屋，甚至自己也不住部落裡，你可以想像她當頭目會碰到多少困難。這些不是她造成的種種人生無奈、不得已，她卻概括承受。」

頭目家屋是排灣族部落重要的聚會、儀式場所，更是部落的決策中心，但因風災侵襲，讓廖莉華失去了家，也讓重建家屋與祖靈屋的路更加艱辛，甚至引來流言蜚語，認為廖莉華非正式頭目。廖莉華在求學階段即離開故鄉念書，排灣族諸多繁複傳統，同為當上頭目的一大挑戰，凡婚喪喜慶細節不到位，均會受家族檢討。加上需照顧自身家庭等種種壓力，讓她常常暗自掉淚。

「但我覺得廖莉華最不簡單的是，她到現在都沒有放棄，還時常以笑臉面對，堅守她的使命。」魏郁蓁表示，這是非常不容易的，尤以女性角度同理，身為單親媽媽的廖莉華，有辦法照顧家人並照顧部落，常人未必能做到，其中必然需要強大的文化傳承使命感。小時候，自己也住傳統三合院，但卻未能保留這些傳統文化，廖莉華的故事，讓不同族群的人看到每個文化都值得了解、維護。

《阿查依蘭的呼喚》是魏郁蓁首部執導作品，一位新手頭目，碰上一位新手紀錄片導演，交織亮眼火花，但也因部落的頭目之爭，曾讓紀錄片飽受相關爭議。魏郁蓁坦言，其實打從拍攝時就可預見相關問題，不論是部落還是外界給予的挑戰，以拍紀錄片的人而言，不應該因為有什麼困難及挫折就放棄，「我覺得紀錄片有時候是挖掘真相，或讓人看到你想傳達的。我不敢說我拍得多好，或有些鏡頭可能不那麼漂亮，但它絕對真實。」

(中時 )