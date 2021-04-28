宋威龍（右）在《以家人之名》飾演冷靜沉穩的大哥「凌霄」，和譚松韵飾演的妹妹「李尖尖」組成「霄尖CP」。（中天娛樂台提供）

宋威龍是近期演藝圈炙手可熱的人氣鮮肉男神。（中天娛樂台提供）

中天娛樂台5月5日起每週一至週五晚間10點將播出由宋威龍、張新成、譚松韵領銜主演的青春成長治癒劇《以家人之名》，年僅22歲的男主角宋威龍是近期演藝圈炙手可熱的人氣鮮肉男神，他臉龐俊俏、肩寬腿長，去年在陸劇《下一站是幸福》飾演撩姊手段百分百的年下男元宋打開知名度，接演《以家人之名》後，劇中「高冷男神」人設加上「寵妹狂魔」行徑，更迅速爆紅，被封為「國民哥哥」！

宋威龍從小上少林寺習武，高強度訓練奠定了他的基本武功，甚至不顧父母反對，高中時就讀武術學校，因緣際會之下被發掘出道，濃密劍眉和高挺鼻樑刻畫出逆天高顏值，加上185公分的優越身高，清冷略帶憂鬱的氣質，從模特兒轉戰演員身分後備受關注，散發的時尚感和對品牌的精準詮釋，迅速成為各大品牌寵兒，並獲得亞太地區百大帥哥第7名殊榮！

宋威龍在《以家人之名》飾演冷靜沉穩的大哥「凌霄」，和譚松韵飾演的妹妹「李尖尖」組成「霄尖CP」，兩人相差23公分，有著最萌身高差，戲中甜寵情節不斷，校草凌霄的高冷氣質一碰到妹妹便迅速瓦解，不僅為了怕看牙醫的妹妹選擇當牙醫，還時不時就使出摸頭殺，寵溺的眼神簡直淹死人！

兩人一場在校園中的浪漫樹咚之吻，宋威龍霸氣抱起譚松韵靠在樹上激吻，譚松韵則像無尾熊一樣掛在宋威龍身上，更是讓觀眾看得心跳加速爆血管，不過其實拍戲時，旁邊可是有近百人圍觀，宋威龍和譚松韵仍十分入戲，吻得浪漫纏綿，絲毫不尷尬，展現了演員的專業素養。

《以家人之名》由宋威龍、張新成、譚松韵領銜主演，講述3個原生家庭各有缺憾的孩子在兩個爸爸的扶養下，組成一個非血緣關係的家庭，兄妹三人在成長中彼此扶持，逐漸治癒了內心的傷痛，打破傳統意義的家人觀念，引起高度迴響，劇情輕快逗趣又溫馨催淚。

(中時 )