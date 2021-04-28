2021年4月22日下午，由時報金犢獎主辦的第三十屆時報金犢獎國際競賽全球校園創意分享會在武漢傳媒學院舉行。

本次活動金犢獎攜業界創意“大牛”及知名品牌與我校300餘名師生面對面，交流業界經驗和精彩創意。

蒞臨本次活動的嘉賓有：

武漢傳媒學院副校長 胡學知

武漢傳媒學院新聞傳播學院黨總支書記、副院長 侯亮榮

旺旺中時媒體集團/時報金犢獎組委會代表 張厚煒

時報金犢獎大陸召集人 周智

龍王BPD品牌部總監 脫拓

思諾偉業傳播創意合夥人 薛振添

以及來自湖北地區的300多位元師生

(圖／時報金犢獎組委會)

胡學知 武漢傳媒學院副校長(圖／時報金犢獎組委會)

胡學知副校長代表武漢傳媒學院對遠道而來的組委會嘉賓、老師和同學們表示感謝和歡迎，對金犢獎組委會將時報金犢獎湖北站分享會安排在武漢傳媒學院的這份信任和友誼表示感謝！他表示通過金犢獎等賽事平臺的支持，已有百余名學生進入到國內外的廣告行業中工作，並逐漸成長為行業的中堅力量。同時感謝金犢獎為廣大師生提供優質的發展平臺，感謝金犢獎30年來堅持不懈地推動海峽兩岸乃至全球華人青年創意力量的交流與成長。

張厚煒 金犢獎組委會代表(圖／時報金犢獎組委會)

組委會代表張厚煒先生用鼓勵的方式來激發同學們的創作熱情，在活動中也詳細介紹了金犢三十年的各項精彩活動：「經典三十,百座金犢校園創意展」、「金犢之星光燦爛」、「群星共創賀金犢」、「第30屆時報金犢獎國際競賽」、「時報世界華文創意大會」等。他誠摯地邀請在場的每一位師生與全球創意青年及各界人士共襄盛會。

(圖／時報金犢獎組委會)

金犢獎組委會為學校贈予了感謝狀，並為院校推廣老師頒發聘書，以表達最誠摯的感謝。(圖／時報金犢獎組委會)

本次活動發佈2021年第三十屆時報金犢獎各項創作命題：旺旺集團廣告設計獎，旺旺周邊商品設計獎、旺旺行銷企劃案獎、旺旺孝親三字經公益廣告設計獎、掌閱精選app品牌形象廣告設計獎、龍王食品豆力脆品牌形象廣告設計獎、永和豆漿產品形象包裝設計獎、中華昆侖關海峽兩岸情展現偉大的中華民族精神設計獎、保生大帝文創商品設計獎、山水太行魅力邢襄邢臺城市旅遊形象設計獎、“振興中華· 兩岸共贏”紀念辛亥革命110周年兩岸青年創意設計獎。

各單位展出了今年的創作主題，同學們在現場通過命題指導，深入瞭解了每項創作主題的重點。

(圖／時報金犢獎組委會)

(圖／時報金犢獎組委會)

龍王BPD品牌部總監 脫拓(圖／時報金犢獎組委會)

分享會現場龍王BPD品牌部總監脫拓先生對命題進行了充分的解讀以及闡釋，通過地域口味的形式介紹產品的同時更特別強調來了龍王食品策略單的四方面訴求點。

思諾偉業傳播創意合夥人 薛振添(圖／時報金犢獎組委會)

本次活動特別邀請了思諾偉業傳播創意合夥人薛振添先生，向同學們講解主題為“創益思考”的講座。

薛振添先生不僅使用新穎的視角、風趣的表達、嚴密的邏輯來闡釋主題，播放創意視頻緊抓同學們的眼球，讓大家跟隨這些精彩的廣告作品一起頭腦風暴；還通過豐富的案例，讓同學們充分理解其中的精髓和方法。

金犢獎三十周年之際，分享會現場特別舉辦了「經典三十,百座金犢校園創意展」。百件金獎作品進校園，同學們在創意的長河中盡情遨遊。

(圖／時報金犢獎組委會)

本次會議向武漢傳媒學院師生們展現了一場出色的創意盛宴，同時讓更多學子感受到創意的魅力，點燃同學們對創意行業的熱切嚮往。

創意大師精湛的見解，豐厚的資源，也開拓了同學們的眼界，促進了全球創意人才的交流與合作。

(圖／時報金犢獎組委會)

(圖／時報金犢獎組委會)

(圖／時報金犢獎組委會)

(中時新聞網)