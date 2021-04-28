悠遊付2020年首度推出線上繳納地價稅功能獲得不小迴響，今年除了台北市之外，共有9個縣市加入悠遊付繳納房屋稅的行列，且最高可拿到388元的悠遊付儲值金回饋！讓更多民眾都能享受便利服務。

今年悠遊付繳納房屋稅適用縣市大舉增加，包括台北市、新北市、桃園市、台中市、彰化縣、雲林縣、台南市、屏東縣、台東縣的市民，都可選擇以悠遊付繳稅，在家動動手指、不用出門就能完成繳稅作業，除了直接以悠遊付錢包或綁定銀行帳戶扣款外，也能綁定玉山銀行或台新銀行的信用卡完成扣款。

即日起至6月5日止，使用悠遊付繳納房屋稅，即可享5%悠遊付儲值金回饋，每戶最高回饋200元(限量3萬名)，若單筆繳稅金額達1萬元以上，再加贈100元悠遊付儲值金(限量1.5萬名)。

台北富邦銀行也響應悠遊付所帶來的便利生活，提供加碼回饋，凡於悠遊付首次綁定台北富邦銀行帳戶，並於悠遊付綁定之北富銀帳戶直接扣款繳納房屋稅，即享有支付金額3%的悠遊付儲值金，最高回饋88元(回饋總額度50萬元)；也就是說，若單筆房屋稅額在1萬元以上，使用悠遊付綁定北富銀帳戶支付稅款，即可拿到388元的悠遊付儲值金。

(科技)