由於經濟復甦力道強勁，以及美國總統拜登基礎建設計畫擴大，全球金屬銅的需求大幅上升，銅價進一步漲破9000美元，登上近9年新高，帶動相關概念股股價勁揚，但其下游產業如封測、散熱模組等因產品均需要使用銅金屬，對銅價的上漲恐受到壓力。

全球經濟復甦進程逐步加快，隨著拜登2兆美元基礎建設大計畫和因應氣候變遷的能源轉型，自去年疫情每噸4300美元低點持續上漲，如今銅價每噸衝破9000美元；高盛認為未來12個月中，銅的均價將升至每噸11000美元，而2025年，銅價將達到每噸15000美元。

另外，全球最大銅生產國智利先前傳礦山罷工，銅礦供應受到影響，也進而使得倫敦銅價上揚。

伴隨銅價上漲，相關概念股第一銅、金益鼎、華新等股票漲勢驚人，近期多檔觸及漲停，然而如封測大廠日月光、銅箔基板台光電子和散熱模組廠等下游產業卻面臨考驗。

日月光去年Q2毛利率17.5%、Q3毛利率16%、Q4毛利率降至15.7%；超眾去年Q2毛利率22.62%、Q3毛利率25.67%、Q4毛利率降至24.96%；台光電子Q2毛利率26.59%、Q3毛利率27.53%、Q4毛利率降至24.96%。

萬寶投顧總監蔡明彰表示，封測的引線框架、PCB印刷電路板、散熱連接器均會使用到銅金屬，但因為這些公司銅金屬相關材料的庫存最多存一季，然而銅價自去年以來持續走高，導致Q4毛利率齊降。

(中時新聞網)