持續推廣保障型暨長年期商品的元大人壽，多年來自許提供國人最充分的保障，以發揮保險社會化功能。基於教育從小扎根，針對教育資源較匱乏的偏鄉兒少，元大人壽今年持續舉辦「元大人壽小樹陪伴列車」，並於24日前進屏東縣獅子國中，推展保險與風險意識教育，透由遊戲、時事議題結合專業，將人生寶藏（保障）傳授給獅中學生，幫助其建立正確的風險與保障觀念。

元大人壽長期關懷屏東縣原住民兒少，自2019年起，先是捐贈了10萬元予獅中添購教學設備，為讓學生有不同於營養午餐的體驗，元大人壽志工們特別籌備西餐讓學生與師長們一起享用。去年元大人壽更將屏東縣內4個國小（草埔、丹鹿、楓林、內獅）及獅中全體學生及家人一起納入微型保險的防護網下，讓孩子們擁有基礎保障。

除提供實質的防護網外，元大人壽更落實金融教育，今年度「元大人壽小樹陪伴列車」志工服務，首場便前進獅中，希望藉由志工的專業將風險轉嫁、保險保障等風險教育觀念扎根於每位獅中學生心中。本次共有15位元大同仁報名擔任志工，服務全校53位學生。課程在元大志工帶領下，以分組競賽方式進行，先是呼喊團隊口號以活絡現場氣氛，接著進入疊疊樂遊戲，藉由團隊合作想辦法疊出最高的疊疊樂，並從中體驗各種造成崩塌的風險，如不穩的基底將導致積木倒塌，正如人生遭遇突發事故將蒙受損失，藉此了解分散風險的重要。同時，為落實風險中的避免、預防、轉移的概念，本次活動特別加入新冠肺炎議題，藉由學生最熟悉的新冠肺炎，讓同學了解風險概念，藉由深入淺出的互動方式，讓風險保障觀念深耕孩子心中。

獅中校長鄭宗文表示，獅子鄉是屏東最大鄉鎮，學生大多為排灣族，個性純樸，過往金融相關活動大多是針對學校老師，這次是第一次為學生進行金融風險相關教育，對於學生是個重要的開始，也感謝元大人壽的協助。屏東縣通訊處主管也勉勵同學，只要願意投注努力就會有成功的機會，今日給予之風險和保障概念，希望未來能在孩子重要關卡撐起一道防護傘。

「元大人壽小樹陪伴列車」未來將持續駛進台灣各個偏鄉，用實際行動、關懷、陪伴孩童成長，幫助小樹們扎穩根莖，持續向上茁壯。

(工商 )