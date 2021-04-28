日本福井縣知事杉本達治今天表明同意縣內3座超過40年的核電廠機組重啟運轉，讓這3座「高齡」核電廠機組完成所有地方手續，一旦最快於5月底6月初重啟後，將成日本首例。

日本讀賣新聞、TBS電視台報導，在杉本表明同意看法後，關西電力公司經營的高濱核電廠1號機及2號機、美濱核電廠3號機，已完成所有所在地方政府同意手續。關西電力公司將盡速完成重啟運轉準備工作，要啟動反應爐大約要花一個月的時間。

日本2011年3月發生福島第一核電廠核子事故後，修法將核電廠運轉期間限制在「原則40年」，但如果經過原子力規制委員會安全審查通過，最長可延役20年。

上述3座核電機組經過審查合格，並獲福井縣議會同意重啟運轉。

位於福井縣高濱町的高濱核電廠1號機及2號機，以及美濱町的美濱核電廠3號機，分別在1974年到1976年間開始運轉，2011年因定期檢查停止運轉，2016年獲原子力規制委員會核准可延長運轉年限。

由於老舊核電機組重啟運轉須獲當地同意，3座機組今年2月分別獲得所在地高濱町與美濱町同意重啟運轉，後續也獲福井縣議會通過，最後的關卡則是福井縣知事的判斷。

杉本達治上午召開記者會表示，在確認核電機組的安全性、所在地的理解與同意後，決定允許3座機組重啟運轉。

(中央社)