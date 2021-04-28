美國刺激政策輪番上陣，且近期多項經濟數據強勁，包括四月Markit採購經理人指數創下2009年以來最高水平、消費者信心指數升至新冠疫情爆發來新高、三月ISM服務業指數創1997年有紀錄以來新高，加上近期美國初領失業救濟金人數降至13個月低點，此外，加上聯準會重申鴿派立場並淡化通膨風險，向市場送上定心丸，激勵市場風險胃納大增，推升全球股市連漲六個月。富蘭克林證券投顧統計，四月以來台灣金管會證期局核備的1016檔境外基金(股、債均含)平均上漲0.94%；其中738檔股票型基金平均上漲1.61%，259檔債券型基金平均下跌0.81%。

台股在電子與傳產類股快速輪動下，推升大盤指數在本月迭創新高，台股基金則在繼二月份績效稱冠後，四月再以平均7.44%的漲幅居各主要股票型基金之首，而受惠市場看好歐洲第二季起將加速疫苗施打、逐步重啟經濟，加上經濟數據強勁支撐景氣復甦展望，最直接受惠的歐洲中小型基金本月表現突出，平均漲幅達4.7%，排名第二，反觀印度則深陷疫情肆虐、近週單日新增確診數持續超過30萬人，股債匯市齊受衝擊下，印度基金本月平均下跌4.41%，居各類型基金之末。

就產業型基金而言，受惠美元與美債殖利率同步滑落，加上印度及日本疫情惡化，使避險需求再起，提振金價本月強彈約4%，帶動黃金及貴金屬基金本月大漲9.24%，奪下各類型基金冠軍寶座，而隨著刺激政策、疫苗接種和氣候承諾推動全球疫後復甦前景及基本原物料需求，倫敦交易所三個月期銅價格及CRB商品指數本月分別大漲逾12%及8%，推升原物料基金本月平均上漲7.56%，於主要產業型基金中排名第二。能源類股則在近五個月累積漲幅高達近九成之後，隨著OPEC+恢復增產壓抑油價拉回，能源類股同步回跌，影響本月能源基金平均下跌3.28%，表現落後。

(時報資訊)