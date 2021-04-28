台中捷運綠線正式通車營運，讓台中市土地交易市場形成北熱南也燒。根據信義全球資產公司統計實價登錄已揭露資訊(2019年~2021年)，台中捷運綠線所行經的六大重劃區再加上北屯機廠區段徵收區之土地交易金額排名中，七期重劃區以473億元排名第一，北屯捷運機廠區段徵收區以126億元排名第二，十三期重劃區以106億元排名第三。

信義全球資產公司總經理柯宏安表示，台中土地市場出現如此大轉變主要在於科技大廠進駐，帶動就業人口紅利，加速台中人口數的增長，再加上大型建設完善，捷運綠線通車以及完整交通路網明朗化，都刺激出建商大舉獵地。觀察台中捷運綠線所行經之重劃區，土地交易最熱絡的區域以七期重劃區為當然第一，因位處市政中心，鄰台中最大交通幹道路台灣大道，大面積完整街廓土地，辦公、商場、飯店聚集，宛如台北信義計畫區，因此讓建商願意加碼搶地，土地交易金額2020年大爆量達280億，更為近五年新高，站穩第一名寶座。

極受矚目的是位於南台中的十三期重劃區，區域內以住宅區主要規劃，受惠台鐵大慶站及捷運綠線雙軌優勢近期相當火熱，於2019年底開始公告禁止移轉，最快在今年8月才會完成配地，但在2019年禁止公告移轉前就可以發現建商已悄悄布局，土地交易金額創下歷年新高，來到56億元，而2020年僅短暫開放交易兩個月，交易總金額仍來到45億元，預計今年完成配地後將會引起一波購地潮。另外，位於北台中的北屯機廠區段徵收區，區內規劃有特定商業區及住宅區，未來將有辦公、商場、住宅林立，加上好市多Costco進駐增添話題，從2018年已有上市櫃建商在此區域布局，包含富宇、達麗、亞銳士等。

總經理柯宏安表示，上市櫃企業投資台中土地市場從2017年136億元，到2020年增至348億元，成長155%，而今年上市櫃建商土地交易總金額前五名，台中就佔了三個名次，第一名則是達麗及白天鵝以44.2億元標下台中高鐵特地區土地，顯現出台中土地市場火熱，台中捷運綠線串聯北台中與南台中各大重劃區，加上豐富的發展題材，預期會持續帶動建商購地，帶動整體土地交易增加。

(時報資訊)