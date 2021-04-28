聯亞(3081)今日舉辦法人說明會，儘管面對大陸基地台需求雜音，聯亞依舊看好全年量能目標不變，財務長楊吉裕表示，聯亞第二季仍拚營收與第一季持平。

聯亞第一季合併營收為6億元，年增加25%，稅後純益1.94億元，季減少15%、年增加98%，每股純益2.13元，單季毛利率為54%。第一季聯亞各產品比重上，10G LD WAFER占比30~35%，25G LD Wafe占比5~10%、矽光產品占比10~15%、EML占比6~7%、PD/APD占比20~25%、VCSEL占比4~6%

楊吉裕表示，聯亞第一季工作天數減少加上2月台幣匯率走升，影響毛利及營收表現，不過出貨產品以10G、25G、矽光產品都是高毛利產品，比重高於去年第三季。

市場普遍對於大陸今年基地台數量預估保守，認為恐較去年低或持平的，也因此擔憂會影響到聯亞營運表現，楊吉裕表示，從供應鏈反饋來看，仍有60~70萬座5G基地台，10G超頻需求依舊會持穩成長，但最重要的還是供應鏈原物料缺乏，晶圓代工吃緊使得IC產品取得有難度，但現階段全年量能目標不變，整體來說，第二季仍拚營收與第一季持平。

至於談到矽光產品，楊吉裕表示，聯亞在矽光產品領域發展順利，今年仍以400G為主，且會較去年營收成長，且看好矽光產品400G競爭力未來將越來越高，前期應該只2~3家對手，加上技術門檻高，樂觀看待聯亞未來2至3年400G產品市占會達到4至5成。

(時報資訊)