聯電(2303)正式宣布，將斥資新台幣1,000億元，與客戶合作在南科12吋Fab 12A P6擴建新廠；主要考量全球晶圓持續供不應求，以此創新的雙贏合作模式，為客戶確保長期產能。未來三年，聯電在台南科學園區的總投資金額將達到約新台幣1,500億元。

聯電總經理王石說明，近來的市場動態讓公司和客戶有機會再強化以投資回報率為導向的資本支出策略，同時能夠紓解供應鏈長期以來的產能限制。聯電董事會通過此投資案，將與多家客戶共同攜手，透過全新的雙贏合作模式，擴充在台南科學園區的12吋廠Fab 12A P6廠區的產能。P6產能擴建計畫預計於2023年第二季投入生產，規畫總投資金額約新台幣1,000億元。公司強調，P6擴建計畫以聯電與客戶間產品製程與產能保障的長期相互搭配為基礎，確保新建的產能可以維持健康的產能利用率。

若包含聯電稍早宣布，大部分用於購置鄰近P6廠區的Fab 12A P5廠區設備的2021年資本支出15億美元，在未來三年，聯電在台南科學園區的總投資金額將達到約新台幣1,500億元。

聯電原本預定今年資本支出15億美元，今日於法說會也宣布提高至23億美元，其中，85%用於12吋晶圓，15%用於8吋晶圓相關。

聯電今(28)日宣布，將與多家全球領先的客戶共同攜手，透過全新的雙贏合作模式，擴充在台南科學園區的12吋廠Fab 12A P6廠區的產能。根據這個協議，客戶將以議定價格預先支付訂金的方式，確保取得P6未來產能的長期保障，同時也有助於聯電在兼顧長期獲利能力與市場地位的目標下穩健成長。

聯電董事長洪嘉聰表示，聯電的擴建計畫遵循以投資報酬為基礎，聚焦業績成長、並保持獲利能力的策略。多年以來因為成熟製程的產能不再擴充而造成供需嚴重失衡，最近的市場動態讓公司和客戶有機會再強化以投資回報率為導向的資本支出策略，同時能夠紓解供應鏈長期以來的產能限制。

聯電總經理簡山傑指出，這次P6廠區擴產的合作模式，讓聯電與客戶建立長期的策略夥伴關係與成長。P6擴建計畫以聯電與客戶間產品製程與產能保障的長期相互搭配為基礎，確保新建的產能可以維持健康的產能利用率。P6廠區將配備28奈米生產機台，未來可延伸至14奈米的生產。此外，P6廠區的廠房建築已經完工，相較於重新建造新的晶圓廠，具有及時量產的時程優勢。

聯電於1999年11月進駐台南科學園區，建立在台灣的第一座12吋晶圓廠。Fab 12A目前的產能為每月約90,000片12吋晶圓，P5在2021年開始裝機後，將增加10,000片的產能。P6擴建計畫裝機完成後，將為Fab 12A再增加27,500片的滿載產能，為長期獲利成長創造動能。聯電在Fab 12A及其他廠區也規畫陸續招募約1,000名員工。

(時報資訊)