傑昇通信力挺中華職棒樂天桃猿棒球隊，號召10號隊友幫集氣，即日起至全台傑昇通信門市購買任一款樂天桃猿聯名手機殼，憑樂天桃猿揮出安打的FB活動廣告，立即享有85折優惠，連續五週，週週再抽出20張內野門票兌換券，一人中獎兩人同行到現場挺桃猿。

10號隊友站出來！北台灣通信連鎖直營管理門市傑昇通信近期與中華職棒樂天桃猿棒球隊跨界合作，以全猿主場10號隊友在場邊為球隊奮力加油的英姿為設計靈感，並運用樂天桃猿隊企業紅色、黑色及藍色，融合經典的迷彩軍風，烙印背號10號的專屬款式，搭配普格爾熱銷款式「坦克透明防摔保護手機殼」，推出一系列10號聯名手機殼，獻給樂天桃猿隊的10號隊友，感謝球迷相挺。

10號隊友全力應猿 買聯名手機殼打85折再抽內野門票。（傑昇通信提供／黃慧雯台北傳真）

樂天桃猿聯名手機殼共有4個手機殼設計款式，適用於iPhone 12／12 Pro手機型號，每款都有MIL-810G-STD軍規落摔認證，邊框採耐用的多層材質加強韌性，防滑側邊條防摔抗震，結合4H強抗刮性背板，四角加強保護，提供極端的轉角衝擊吸收，全機完整包覆，怎麼動都不怕，推薦給購買iPhone 12夢幻新紫色的球迷。

為了讓更多球迷看見樂天桃猿感謝球迷的用心，進而用行動支持樂天桃猿棒球隊，讓樂天桃猿挺進冠軍賽，傑昇通信於例行賽期間舉辦「你買殼、我送票」活動，即日起至5/30止，只要出示樂天桃猿揮出安打的FB活動廣告，至全台傑昇通信門市購買樂天桃猿聯名手機殼，立即享有85折優惠。

傑昇通信不但給足手機殼折扣優惠，球迷只要於活動期間內，上傳與手機殼合照至傑昇通信官方FB粉絲團專屬活動貼文，並tag兩位好友，即可抽內野門票，連續抽五週，週週抽出十名幸運球迷，一人中獎兩人同行，讓你與好朋友一起看球賽、挺桃猿。

(科技)