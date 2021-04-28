日本77歲富豪野崎幸助生性風流，因為在自傳中透露睡過4000多名女子成名，未料他3年前娶了22歲AV女優須藤早貴僅3個月就突然離奇身亡。案件經過近3年調查，終於有最新進展，警方認為妻子涉嫌殺人，於本月27日將其逮捕，同時日媒更曝光須藤早貴參加老公喪禮的影片，她臉上沒有絲毫悲痛神情，反而露出燦爛笑容，令人越看越是心裡發毛。

77歲野崎幸助2018年於家中暴斃身亡，檢驗結果發現，他死前服用過量興奮劑，啟人疑竇的是，他當時與22歲妻子須藤早貴才新婚不過3個月。日媒《NEWS Post 7》今(28日)更曝光須藤早貴當時參加老公喪禮的30秒影片，影片中她坐在沙發上玩著手機，臉上沒有一絲悲傷，反而還一邊撥弄頭髮一邊開心與人聊天，舉止十分詭異。

日媒曝光須藤早貴在老公告別式嘻笑影片。

野崎幸助之死歷經3年時間，終於有了新進展。警方高度懷疑他並非自行服用興奮劑，而是被人暗中下藥，更認為繼承丈夫龐大遺產的現年25歲未亡人須藤早貴涉嫌重大，在本月27號將她逮捕。

須藤早貴生活奢華。(取自日網)

據悉，須藤早貴與野崎幸助結婚後，每月都可拿到高達100萬日幣(約台幣25.6萬)的零用錢，但她的表現卻讓老公很不滿意，曾被野崎幸助抱怨：「這女人什麼家事都不會做，我想離婚了！」更一度宣布要把所有遺產都留給自己的愛犬EVE，只是EVE也在不久後離奇身亡。

(中時新聞網)