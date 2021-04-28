嘉義市吳鳳北路民族路口停車場外的路邊停車格價格較親民，開車族爭停。（廖素慧攝）

嘉義市議員蔡文旭今天詢問市府公有民營停車場停車1小時收費50元，民眾紛紛反應收費太貴，他認為公有民營停車場是為解決停車亂象，並非以營利為目的，收費要平實，市府交通處長鄭君健表示，合約今年底到期後會重起新合約。

蔡文旭指出，一般公設路外停車場收費是半小時10元、1小時20元，但吳鳳北路、民族路口連續4個委託嘟嘟房經營的停車場1小時收費50元，停15分鐘或30分鐘都收50元，民眾都反應太貴了。

蔡文旭又說，公明路自文化路至興中街口、光華路自文化路至興中街口，這2個路段的路邊停車費調高為半小時25元、1小時50元；私人自營停車場有成本考量，每半小時10至30元，但公設停車場目的是解決停車亂象，收費應從公益出發，而非營利。

蔡文旭表示，經常有民眾反應吳鳳北路4個停車場收費很貴，以台中市為例，土地成本更高，但即便是私人停車場平日停車半小時10元、假日20元。

鄭君健表示，蔡議員提及的吳鳳北路路外停車場收費問題是「個案」，合約今年底到期，會重新再研議新合約。

(中時 )