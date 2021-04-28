重返藍營被說「外省人回來」！趙少康宣布不選黨主席怒拍桌 揪國民黨七大癥結

中廣董事長趙少康下午到國民黨中常會發表「和平、奮鬥、救台灣」專題演講，怒罵他重回國民黨，有人說「外省人又回來了」，他聽了很不爽。外省籍的中常委劉大貝反駁說國民黨沒有省籍問題，也沒有萬年中常委；上周中常會大談總理孫中山得道成仙，被趙戲回媒體說「我要到中常會登壇作法嗎？」的中常委謝坤宏則形容趙「很有可能是2024總統」，並以9個字送給趙。

趙少康今天演講時說，他這次回國民黨，有人說「外省人又回來了」，「什麼外省人？」他生在台灣、吃台灣米喝台灣水，在台灣長大將來也要死在台灣。

趙少康當場要中常委捫心自問「有沒有聽過外省人又回來了？」民進黨搞就算了，國民黨也搞省籍分化。有人跟他說，要他一定要選黨主席，否則不選黨主席，未來黨機器動起來會被修理的很慘，但他就是不選，看最後會怎麼樣。

中常委劉大貝隨後發言，他強烈否認趙少康說國民黨內有省籍問題，他本身就是外省人，不是立委、民代，也沒有派系，但他不換票、不請客，也拿下第一名中常委，馬英九總統是外省人，韓國瑜去年被黨內提名選總統，黨內沒有萬年中常委的問題，這都是外界的污名化。

劉大貝說，中常會非常不錯，有來自各行各業的代表，也保障婦女名額，全世界的民主政黨沒有這樣。但國民黨需要改革沒錯，有很多結構性問題，決策功能要改革，國民黨最大問題就是家長制，一切由黨主席最終拍板。

上周中常會發言提到總理孫中山得道成仙、被立院黨團總召費鴻泰形容白目的中常委謝坤宏，先念曹植七步成詩「相煎何太急」的詩文，稱趙少康展現「少康中興」的精神，孫中山以博愛精神傳承中華民族的使命，共同完成世界大同、天下為公，所以他對上周的發言要感謝費鴻泰對年輕人的鼓勵，他送九個字給趙少康，因為趙很有可能是 2024 總統，希望趙未來可以「行王道，布德政，止殺戮」。

兼任中常委的立委李德維則就駐日代表謝長廷不適任，行政院長蘇貞昌放任政院顧問丁怡銘向立院大小聲，破壞憲政體制，以及今年四項公投，請趙提建議如何制止與反應。

趙少康回應劉大貝說，省籍問題愈來愈沒有那麼重要，韓國瑜選高雄市長、馬英九選總統都贏了，就表示人與政策對了，省籍問題沒那麼重要，「但我回來，的確有人說『外省人回來了』，我聽了很不爽。」

趙少康回應謝坤宏「謝謝你對我期待」，接著回應李德維說，謝長廷的確一蹋糊塗，他的小編昨天到蔡英文臉書踢館，短短幾個小時四千個讚，福島排的是核災水、台灣排的是核廢水，就像大工廠排廢水，怎能拿我家裡也排廢水作比較？民進黨發言人今天又回應他，說「慈禧太后蓋核電廠排廢水也要依國際標準」，那種回應已到語無倫次。謝長廷不願回來備詢，費鴻泰似乎已有錦囊妙計，謝這種叛國賣國行為怎能容忍？不過民進黨這樣做，恰好給國民黨添柴火。

就四項公投案，趙少康也說，反萊豬、公投綁大選，國民黨要全力推動；藻礁公投讓環保團體弄就好。國民黨不要介入，只要義務宣傳就好；核四公投就自由開放，因為大家對核四有不同意見，若國民黨把四案綁在一起，恐怕因核四案影響其他三案。

黨主席江啟臣最後送給趙少康一件「ROC forever」T恤，表示大家都是中華民國派，未來公投上街頭宣講，也要請趙少康大力相挺。

(中時 )