台東大學教授李偉俊搶救珠光鳳蝶生態，今與花蓮亞泥生態園區合作「台灣寶珠計畫」，盼能借重亞泥種植豐富食草植物技術，提供蘭嶼特有種珠光鳳幼蟲充足食源。 （王志偉攝）

蘭嶼特有種珠光鳳蝶幼蟲的主要食草「港口馬兜鈴」。（王志偉攝）

亞泥生態園區內是蝴蝶復育的重要基地，園區內可見到大紅紋鳳蝶飛舞。（王志偉攝）

蘭嶼特有的「珠光鳳蝶」，被華盛頓公約列瀕危物種，國內則列為一級保育，學者推估在蘭嶼可能剩不到100隻。台東大學教授李偉俊今與花蓮亞泥生態園區啟動「台灣寶珠計畫」，盼能借重亞泥種植豐富食草植物技術，提供幼蟲充足食源，協助推動復育工作。

蘭嶼特有種的鳥翼蝶珠光鳳蝶，牠們身上會發出特殊的亮光，華盛頓公約將牠列瀕危物種，國內則列為一級保育。2011年蘭嶼鄉公所估算可能還有1000隻，但台東大學教授李偉俊長期關注珠光鳳蝶生態，今年（2020）夏天前往蘭嶼，好不容易才找到一顆珠光鳳蝶的蛹，推估在蘭嶼可能剩不到100隻，因此發起保育行動。

李偉俊表示，去年利用中秋連假到蘭嶼查看，發現鳳蝶復育區的港口馬兜鈴幾乎枯死，且蘭嶼水泥化越趨嚴重，珠光鳳蝶食源愈來愈少，族群數量銳減，恐面臨絕種；因珠光鳳蝶屬於一級保育類昆蟲，無法進行易地保種計畫，現在重要的是提供充足食草，若不設法廣植港口馬兜鈴，他憂慮，未來想在台灣欣賞珠光鳳蝶，就只能看標本。

位在台九線上、占地逾2公頃的亞泥生態園區，15年來投入蝴蝶生態復育工作，主要蒐集本地蝶種協助繁殖後野放，並廣植200種台灣原生、食草及蜜源植物、成功復育35種蝴蝶，因擁有完整蝴蝶繁衍生態系統，希望能藉此提供幼蟲更豐沛食源。

亞泥生態顧問藍振峰說，戶外蝴蝶園區廣植港口馬兜鈴，吸引台灣3級保育類蝴蝶「黃裳鳳蝶」棲息產卵，由於蘭嶼特有種珠光鳳蝶的幼蟲食草，也是港口馬兜鈴，將與李偉俊教授合作討論，在無法移地復育蝴蝶的情況下，協助當地廣植馬兜鈴，讓珍貴的特有物種有充足的食源。

(中時 )