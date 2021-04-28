蔡英文總統領養退役搜救犬「樂樂」，傳出遭質疑引「特權領養」，總統府發言人張惇涵今天澄清表示，蔡總統依照「內政部消防署特種搜救隊搜救犬遴訓及管理規定」，領養退役搜救犬，過程完全符合相關規定，總統沒有特權、消防署也是依法行政。

蔡英文總統日前在官邸接見前美國參議員陶德訪問團，大合照時讓她領養的第4隻退役工作犬「樂樂」曝光。不同於前3隻都是導盲犬，「樂樂」是台灣首隻聯合國認證搜救犬，退役後想認養的人非常踴躍，外傳蔡英文因此被質疑「特權領養」。關懷生命協會執行長何宗勳也建議最好收養流浪犬。

對此，張惇涵表示，大家有目共睹的是，蔡總統一直以身致力於推廣認養代替購買的動保觀念。實際上，在4月22日，總統與環團代表會面的過程中，也有許多動保團體代表，肯定蔡總統對於動保觀念的示範作用，「當天，何宗勳理事長也有在場」。

他說，對於退役工作犬的領養，因為工作犬退役後生活適應、健康照顧都必須投入相當資源與心力，截然不同於一般犬隻的領養，所謂爭養明星犬種，或拿一般的領養對照，顯然是對該領域不了解。

張惇涵表示，所謂總統不領養流浪狗的說法令人無奈。總統雖然沒有領養流浪狗，但卻有領養流浪貓。像為人所知的「想想」，就是2012年蘇拉颱風後，時任立委的蕭美琴勘災時所發現的流浪貓，後來交由蔡總統所領養，想想從領養之初的全身瘦弱，但在總統照顧下恢復健康，現在更是非常健康活潑。

無論是退役的導盲犬、搜救犬，或流浪貓，他說，蔡總統都會親自照顧，不論這些毛小孩來自哪裡，總統都把這些毛小孩當作自己的家人，不管過去、現在、未來，都會給予最溫暖妥善的照顧。蔡總統對這些毛小孩的關愛，相信有在注意相關訊息的朋友，都很清楚，也都能夠感受得到。

張惇涵強調，蔡總統也投入相關的動保公益活動，像今年發起的2021年公益桌曆募資活動，限量3,500本全數售完，一共募得超過200萬元，所得扣除成本後，全數捐贈給動保相關團體，包括財團法人惠光導盲犬教育基金會、社團法人台灣之心愛護動物協會、社團法人台灣動物保護協進會。

(中時 )