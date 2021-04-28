立法院國民黨籍外交國防委員會召委廖婉如上周發文要求駐日代表謝長廷本周四列席委員會報告並備質詢，外交部以國內防疫規定為由，表明謝長廷無法列席委員會，引發藍營不滿。對於謝長廷是不是應該用外交泡泡模式回國到立法院備詢？根據一份最新網路民調顯示，絕大部分網友認為他應該透過外交泡泡回國向國人和國會說明。

藍委費鴻泰建議謝長廷採「外交泡泡」方式返台，如果外交部或其派系立委以防疫為由，為謝長廷護航，國民黨團保證有更大的動作，請拭目以待。但外交部政次田中光說，外交泡泡規定是「專機來，專機去」，如果是搭民航機，必須要隔離14天，另一選項是視訊，若克服技術問題，相信謝長廷願意接受，大家應也不會反對。

入口網站《YAHOO》以「謝長廷是不是該用外交泡泡模式回國到立法院備詢？」進行網路民調，投票時間為4月28日至5月3日，截至28日下午5點30分，結果顯示，有1400多名網友參與投票，投給「是，應向國會國人說明清楚」的有1165票；而投給「不是，外交泡泡不適用本國公務員」的則有246票，認為謝長廷應該返台說明的網友比例超過8成。

網友投票結果。(圖 翻攝自YAHOO)

認為謝長廷應返國說明的網友認為，「贊成回來，但也不用說了，直接免職」、「駐外代表在外亂放話並且嚴重影響國家利益」、「駐外代表在外亂放話並且嚴重影響國家利益」。

認為外交泡泡不適用本國公務員的網友則表示，「他回台會講清楚嗎?浪費機票。外交部對於自己外交官的不當發言先表個態吧」、「為一個日本國代言人花公帑實在不值得」、「謝大使沒說錯什麼話，沒必要多此一舉」。

(中時新聞網)