台北產科醫師林思宏深知東部資源的不足，成立基金會協助台東學生圓夢。（民眾周福安提供／蔡旻妤台東傳真）

對東部有獨特深厚情感的台北產科醫師林思宏，由於大學和服役期間都在花蓮，他深知東部資源的不足，令他十分感慨，在2020年因緣際會成立了「林思宏X5醫師基金會」，希望能幫助更多人幸福圓夢，28日特地來到台東，協助關山工商原住民舞蹈團頭飾更新，以及為寶桑國中角力隊添購比賽衣鞋。

林思宏與基金會執行長毛若宇一早來到台東表示，經友人魏瑞廷得知原住民舞蹈賽常勝軍關山工商舞團的頭飾老舊需要經費更新，即使原住民的飾品價格不菲，經過基金會評估需求後，提供更新30頂頭飾的經費。舞團團長古曉莉表示，自己雖然高三畢業在即，但仍感謝林醫師的愛心，能夠繼續陪伴日後使用的學弟妹們。

一行人接著基金會來到寶桑國中角力隊，林思宏說，看見新聞報導角力隊訓練的影片令他很感動，學校沙教練表示「只要有一個人願意跟著我，我就不會離開！」，這次連結基金會「青少年及孩童圓夢計畫」提供20雙角力鞋，希望孩子們的腳能夠多些保護、減少受傷。林思宏表示，在偏鄉總有一群孩子，用他們的方式努力著，一步一腳印，靠堅持、毅力、勇氣。他也鼓勵在生活上有了目標，就去努力絕對不要輕言放棄。

據了解，「林思宏X5醫師基金會」去年捐助包括池上鄉萬安國小及鹿野鄉永安國小足球、登山器材裝備與經費，協助學校能順利發展特色運動。林思宏表示，在40歲時成立了基金會，就是希望自己有機會也號召更多人共同投入；藉由募集良善的力量，讓社會充滿更多因為幸福圓夢而減少遺憾。

(中時 )