4月底事業運最旺的4大生肖出爐囉！搜狐網命理專欄分享，生肖雞、龍、狗以及蛇的人在4／28～4／29期間工作運將一路高漲，不僅能逢凶化吉，一改先前事業低迷的運勢，往後更能天天吃香喝辣。

▍1.生肖雞

生肖雞的他們熬到了4月中旬後，采聽官得到「天解」、「彩禧」福星上身，將會在4／28～4／29有機會一改之前貴人運低迷，麻煩瑣事多的狀況，好運一來金銀享不盡，終於能成為有錢人。對於少數屬雞人而言，未來4個月的事業能夠得到大範圍擴展，同時要記得，一切有關文字的合約，應加倍謹慎處理，在不久的將來，人脈將得到拓展，會累積出大量財富。

▍2.生肖龍

屬龍人控制欲強，面子對他們來說是不得不維護的大事，近期他們前腳紫氣纏身，後腳錢財飛漲，假如能接住這次好運，存款數字將翻倍，此外，屬龍人將會在年前開闢屬於自己的財富帝國，建議凡事都要做最好和最壞的打算，相信辛勤的耕耘是收穫之本，經過不斷奮鬥，必定能享福無窮，令人羨慕。

▍3.生肖狗

生肖狗的人生來屬相五行土匯聚，尤其是82年出生的屬狗人步入4月中旬陰陽交感，日支五行火旺形成火土生財局，好運一來，前腳福星高照，後腳一不小心就能發一筆橫財，不僅有望告別之前一段時間事業平平的情況，更有財富及幸福與自己相伴。此外，屬狗人在往後2個月利於開拓事業，建議別把功名利祿看太重，相信寶劍鋒從磨礪出，通過一番努力，將來必會家業興隆萬事順心。

▍4.生肖蛇

生肖蛇的他們生來屬相五行火相輔，其中65年生的屬蛇人，納音為「佛燈火」，俗稱「火蛇」，熬到4月中旬後，有機會得到81年「木雞」協助，建立「酉木生巳火」相生局，等大運一到就能迎來好運進門，財旺、運旺事事旺，可以收到意外之財，享受富貴如意的生活，但要注意別對不熟悉的領域盲目投入資金。同時對於部分屬蛇人來說，接下來2個月桃花會百倍漲，有望脫單。

(中時新聞網)