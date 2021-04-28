基隆市政府響應反暴力反性侵，於世界丹寧日舉辦社工表揚大會，其中一名社工蘇乙芯從事性侵害保護工作，原是一名護理師，因興趣踏入社工，她誓言要發揮專業，為需要的兒少重新被看見、找回自己。

蘇乙芯原是一名護理師，2010年因興趣考試進入社福團體工作，在長官建議下開始就讀社工學分班，2年後順利考取社工資格，在桃園晴天協會、新北保母協會擔任寄養社工，2015年考上公職社工師，分發至基隆市政府婦女兒少福利科，擔任兒保社工，同時承辦高風險家庭業務，近年轉組從事性侵害保護工作，並兼任性保組督導。

基隆市政府為紀念每年4月專屬社工的特別日子，28日舉辦活動公開表揚15位公私部門績優社工。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

蘇乙芯說，會選擇社工這份工作是對生命的熱愛，她回憶在服務高關懷個案時，有一位因施用毒品即將進入感化教育的少年，在法庭外對她訴說，自己年幼時父母雙亡，親屬把他當皮球互踢，更時常毒打他，如果有人願意關心，就不會這麼叛逆，少年最後說了一句，生命若能重來，絕對不會再如此。

少年的一番話，深深烙印在蘇乙芯的心中，她指出，這道印記不時提醒著，只要還有能力，一定要發揮專業，為需要的兒少、家庭提供更多協助，也讓性侵受害者重新復原被看見，找回自己的力量。

盡管從事個案關懷工作，無論何時都得使命必達，蘇乙芯仍樂在其中，28日社工表揚大會，她在台上和大家提起世界丹寧日的起源，並喊著「only YES means YES，拒絕性侵、你我同行」口號，盼大家一同重視性侵問題。

基隆市政府為紀念每年4月專屬社工的特別日子，28日舉辦活動公開表揚15位公私部門績優社工，並向258位社工致敬，社會處長吳挺鋒說，大家的努力都值得被肯定，感謝各位夥伴們的堅持與付出。

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(中時 )