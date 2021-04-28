中市后里區1家補習班在3年多前帶學童到游泳池戲水，發生12歲男童溺斃意外，案發當時，老師自顧在岸邊低頭滑手機、泳池主任又調1名救生員離開現場，男童溺水8分鐘才被發現救起，送醫呈現腦死成為植物人，並在2年前去世。台中地院依過失致死等罪嫌判處游泳池陳姓負責人1年8月、主任和救生員等5人徒刑1年6月至6月不等，另2名老師均判8月，全案仍可上訴。

補習班張姓班主任及陳姓導師在2017年7月13日下午帶10多名學童到泳池戲水，該泳池現場原安排4名救生員，但泳池的王姓主任調1名救生員去修理馬桶，救生員人數降為3人。12歲鄭姓男跌入深水區載浮載沉掙扎，老師及救生員等人並無人在第一時間察覺，直到其他學童發現告知救生員，經過8分鐘才救起男童送醫，但已呈現腦死狀態。

檢警勘驗泳池監視畫面調查，將泳池及補習班等共8人遭依業務過失致重傷害罪嫌起訴。鄭童經就醫治療在2019年3月4日過世，鄭父悲痛指出，該照顧的老師、該救生的救生員嚴重失職，感嘆「大人們的過失，害死一個可愛無辜的孩童」。

全案在台中地院審理期間，僅1名陳姓救生員認罪，法官改依過失致死等罪判處泳池陳姓負責人等8人徒刑1年8月至6月不等。

(中時 )