中廣董事長趙少康今天應邀到國民黨中常會專題演講。（黃福其攝）

迎戰8月28日反萊豬等4項公投案，國民黨規劃5月4日啟動宣講列車， 6月將大規模走向街頭，7月有大型造勢，8月進入最後催票階段。國民黨主席江啟臣也在中常會上，主動邀請中廣董事長趙少康加入公投宣講行列。

文傳會副主委鄭照新轉述中常會內容表示，公投宣講將分成兩個階段，首先以73個立委選區為單位，進行全國培育訓練，各區立委與黨務幹部需召集黨公職任務編組與相關社團，首場於5月4日從新竹起跑。

鄭照新說，第二階段則從6月開始，更大規模地走向街頭，初估將有近300個街頭宣講據點，主動表達願投入街講者非常踴躍，包含各地議員、意見領袖的講師等共188人，屆時會記錄街講狀況，上傳到Youtube，聲量高者給予獎勵，7月舉行大型造勢，8月進入最後催票階段。

針對4項公投案，應邀赴中常會專題演講的中廣董事長趙少康建議，國民黨應全力推動「反萊豬」、「公投綁大選」雙公投，「藻礁公投」由環保團體主導，國民黨不要介入，由於黨內對核四有不同意見，對「重啟核四」公投應抱持自由開放立場。

黨主席江啟臣聽聞趙少康的報告後表示，眼見8月28日公投即將到來，他邀請趙少康一同上街頭，如今在野黨辦公室不在黨中央，而是在街頭，去年國民黨首次和民團走上街頭反萊豬，上街人數超出預期。

江啟臣也感謝趙少康分享寶貴意見，這也證明接觸溝通，就可以避免資訊落差造成的誤解，他強調，過去1年來，親美和陸絕對是國民黨的政策，他和趙少康的目標一致，都是希望和平，而美中台三邊維持均衡關係對台灣至關重要，台灣不能被動消極，反之應主動出擊，因兩岸牌在自己手上，就看執政黨如何作為。

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(中時 )