這兩天全台各地都有零星降雨，不過降雨量對缺水的中南部來說進帳有限，尤其台南的累積雨量更是少得可憐，中央氣象局最新統計資料顯示，從26日到目前，台南市累積雨量最多的大凍山地區有12毫米，至於全台雨下最多的地區則在南投竹山，有45毫米。
根據氣象局網站各測站26日0時到目前的累積雨量中，排名第1的地方是南投竹山44.5毫米，2至5名依序為：金門縣金湖鎮41.5毫米、南投縣魚池鄉38毫米、台北市大安區37.5毫米、嘉義縣阿里山鄉36毫米，前100名中，南部縣市只有高雄市桃源區入榜，累積雨量有27毫米。
至於缺水嚴重的台南市，近兩日的累積雨量，完全排不上全台前100名，台南市雨量最多的地區在白河大凍山，累積雨量也只有12毫米，其他零星降雨大多集中在沿海地區，缺水孔急的市區與平地竟然幾乎是零雨量。
根據氣象局近兩日全台各測站累積雨量，前100名大多集中在南投、新竹、嘉義、桃園、苗栗、金門及新北，對於缺水嚴重的南部來說，解渴有限。根據水利網站台灣水庫即時水情資料顯示，台南白河水庫蓄水率已降到0%，曾文水庫蓄水率也只有8.9%，南化水庫21.1%，高雄阿公店水庫10.8%。
(中時新聞網)
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