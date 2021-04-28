缺工嚴重，原物料上漲，挑戰重大公共工程的推動，備受矚目的鹿港轉運站，招商金額18億元，26日投標截止掛了零，「洋仔厝溪兩側堤岸道路拓寬工程」強化彰濱工業區、鹿港觀光和國道1號的連結，僅差第二標就全開通，8億7000萬元的工程預算，卻也面臨2度流標。

景氣復甦，營造業受疫情影響，移工配給問題，讓營造工人少掉一半，原物料更上漲3成，已承攬政府的營造工程，面臨違約危機，更直接衝擊規劃良久公共建設，陷入標不出的窘境。

「鹿港轉運站新建營運移轉案」是彰縣府歷年來最為重大BOT招商，要讓每年吸引800萬觀光人潮的鹿港鎮「如虎添翼」，運站基地規劃9席大客車停靠月台，1樓是客運轉運車站，地下2層樓停車場、2到10樓作為旅館、商場、影城等附屬事業。

商招階段，吸引知名連鎖企業高度詢問、到場現勘，提出打造空中步道結合鹿港生態公園等構想，卻棋差一著，業者指出許可年限50年，但原物料、工資上漲，攤平成勢必再拉長。

縣府工務處長林漢斌表示，業者意願高，還有行文要求連結清泉崗、台北國際機場公車等，擴大國際客源，已要求規劃顧問公司著手調整標案的內容，放寬條件，希望1個月後再上網。

但營建成本也是影響投標一大關鍵，「洋仔厝溪堤岸道路第二標南北岸工程」也兩度流標了，縣府工務處長林漢斌表示，洋仔厝溪堤岸道路，串聯台17、19線、61線到國道1號，已陸續完成了第一標和第三標的南、北岸工程，就剩第二標南、北岸1.2公里就能完全銜接，規劃和經費都到位，就差營造廠商來投標。

此外，東彰快速道路全長28公里，中段已完工通車，南延段從高鐵站延伸到二水，經費7億9000萬元，這周也要上網招標，縣府盼不要再遇「變數」，早日紓解國道1號、國道3號中部車流。

(中時 )