國民黨。(黃福其攝)

針對民進黨指台中市長盧秀燕卡燃氣機組，國民黨今天表示，台中民眾都希望中火要汰舊換新，支持「增燃氣、減燃煤」，台電卻想只增不減，非要留下燃煤機組當「備用」，盧秀燕正是為了台中市民健康，希望減少燃煤空汙，因而要求台電須先拆除燃煤機組才能增建燃氣機組，民進黨竟然能藉此誣指盧市長把中火當政治籌碼，邏輯全然不通，再次秀出執政黨智能下限。

對於民進黨聲稱，只要啟用燃氣機組，就能減少燃煤，國民黨強烈質疑，在蔡政府錯誤的能源政策下，近年持續增加火力發電，台電高居「全台灣最大的碳排大戶」，台灣減碳成績更是世界倒數三。況且，中央堅持不肯接受中市府「煤電機組除役」的要求，執意留下燃煤機組「備用」，讓民眾對未來中火減少燃煤不具信心；且中火日前才在不通知、不溝通台中市府情況下，突然惡意恢復三號機組燃煤發電，如此蠻橫的中央政府，人民又如何信賴未來真能減煤？

國民黨指出，中火增加2部燃氣機組，比增加4部燃煤機組發電量還多，既然台電計畫在中火興建燃氣機組，當然要先拆除燃煤機組才能確保改善空污，否則以目前中火已有10部機組而言，增設2部新機組，只會更加危害台中人健康。

國民黨強調，盧秀燕身為台中市長，施政自然以台中民眾健康為出發點，民進黨提不出負責任的能源政策，面對缺電危機，只知全力燒煤因應，讓民眾長期用肺發電，身為執政黨不僅不對此感到羞愧，還有臉指責捍衛市民健康的地方首長，國民黨譴責民進黨政府不拆除燃媒機組，持續傷害台中市民健康。

(中時 )