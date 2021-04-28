疫情讓宅經濟持續發酵，連帶讓各大電商買氣暢旺，民眾只要動動手指就能輕鬆下單。麗寶樂園渡假區為搶攻暑假國旅商機，推出上半年唯一一檔的線上旅展，5/1-5/31在麗寶樂園渡假區官網限時限量販售，每周四加碼推出24小時快閃商品，包括雙人摩天輪、卡丁車、三天兩夜麗寶假期，還有神秘商品等搶市。

麗寶集團表示，隨著母親節的腳步接近，麗寶Outlet Mall預計發出總價值超過5,000萬元的「麗寶寵媽Coupon券」，4/30-5/9期間民眾只要出示證件，即可至服務台免費領取（限量發送，每人每天限領一份）。

麗寶福容大飯店田園西餐廳海陸自助百匯，主打「四人同行一人免費」午、晚餐皆適用的超值優惠；福粵樓、順園日式料理貼心提供4～10人桌菜及單人套餐，用餐加碼好禮多重送，包含SPA折抵券、免費泡湯、贈康乃馨等。

此外，麗寶福容大飯店推出明星商品「雙人麗寶假期」6,999元、下殺4.9折，包含精緻雙人房住宿一泊一食，還搭配4張饗樂券，再加送800元渡假區禮券。

麗寶賽車駕期住房專案，入住全新賽車主題旅店，包含雙人超能客房一晚、雙人能量早餐，sodi卡丁車雙人體驗券，只要3,999元。麗寶賽車旅店表示，旅店緊鄰麗寶國際賽車場，近半數客房可俯瞰G2賽道風光，在房間就能直接觀賞賽車馳騁，是全台第一家賽車主題旅店。

(工商 )