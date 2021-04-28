半導體需求推動台灣2021年經濟大反彈，外銀機構亮出史上最高的經濟成長年增率估值6.4％！

法國外貿銀行亞太區經濟研究部28日表示，鑒於全球半導體和資訊通訊科技類產品的強勁需求，製造業企業對未來前景樂觀並拉動台灣投資浪潮，外需能夠持續推動投資和消費，預計2021年第一季台灣經濟增長6.6％，未來有望進一步提高潛在增長，全年增長將達6.4％。

法國外貿銀行亞太區首席經濟學家艾西亞（Alicia Garcia Herrero）在報告中分析，台灣企業營收從2020年第四季即出現年增9％，2021年第一季進一步反彈至26％，背後原因在於長期的深耕細作、以及快速反應。她說，無論是長期的研發投入，還是2020年疫情爆發時的超前部署，台灣都有能力抓住機遇，不僅迎來周期性經濟反彈，並有望提升潛在增長率。

法國外貿銀行研究團隊認為，目前外部環境對台灣經濟非常有利，全球對台灣製造產品需求龐大。台灣出口2021年第一季年增25％，訂單數量相比去年大幅增加。雖然部分原因是大宗商品價格上漲，但台商回流和外商直接投資增長推動設備需求增加，進口亦按年增長22％。貿易景氣持續熱絡顯然有助於海運和空運需求增加。

此外，該團隊指出，台灣資產對包括外資在內的投資者的吸引力正在上升。全球股市偏好正在從成長股轉向價值股，但台灣仍是亞洲表現最好的市場，截至4月27日漲幅達19％。雖然政策收緊了對房地產市場的宏觀審慎政策，但在資本流入和低利率的推動下，住宅，辦公室和工業等各類型物業的需求仍然旺盛。

該銀行亦認為，隨著政府收緊對房地產市場的總體審慎政策，房屋買賣及房貸增速持續保持在較高水平，價格仍然上揚，估計政府仍然有機會繼續對房市作出收緊政策。

(工商 )