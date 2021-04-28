陸籍韓姓男子2016年在台北結識台灣女子小潔（化名），並以結婚為前提交往，原以為遇到真愛的他，準備150萬元作為結婚基金，未料未婚妻之後便以積欠高利貸、欠朋友錢、繳房租為由，陸續向韓男索討125萬餘元，之後更人間蒸發，最終一名自稱小潔老公的人來電，強調2人已有婚約，才知自己受騙。

韓男表示，他與小潔在台北認識並開始交往，2年期間感情穩定，決定與對方共創新人生，於是準備150萬元作為結婚基金，2人並於2019年在對岸民政局婚姻登記處辦理結婚登記。

但從此之後女方猶如厄運纏身，並以各種理由向男子要錢，包括欠高利貸需還利息、支付車禍賠償金、欠信用卡債、欠房東房租、欠朋友錢、修車費與保險費、結婚紅包、辦理台胞證、電話費等理由，竟連眼睛不舒服及父親忌日要買貢品都說出口。

韓男前後共交付小潔台幣34萬3363元及人民幣21萬356元，合計共新台幣125萬4296元，還有金戒指1只與金鑽石戒指1枚。

不過事後韓男透過微信電話與小潔聯繫，另一頭竟是自稱小潔老公的曾姓男子接聽電話，讓他非常驚訝，小潔僅以微信打字回覆，這個男人是她先生，並表明自己已懷孕1個多月，必須在家待產，因此不能跟他結婚，而且要解除在大陸的婚約，隨即刪除微信朋友關係，同時將自己LINE帳號刪除，並封鎖男方手機號碼。

韓男覺得自己遇上詐騙，因此跨海索討之前付出金額，並向法官提出相關金流證明、對話截圖、結婚登記等相關資料，承審法官認為，2人確實有侵權行為的法律關係，請求聲明所示，均為有理由，因此判決小潔需賠償共128萬294元，全案可上訴。

(中時 )