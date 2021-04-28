1架美國海軍的MQ-8B無人直升機，從查爾斯頓號(USS Charleston,LCS-18)起飛後不久，因故障而摔回軍艦，造成查爾斯頓號側面的部分受損。

海軍時報(Navy Times)報導，根據美國第3艦隊的說法，事故發生在東太平洋海域，也就是加州外海。

MQ-8B Fire Scout Unmanned Autonomous Helicopter • USS Milwaukee

根據第3艦隊的說法，事故沒有造成人員受傷，但是全長9.45公尺長的無人機就此掉入海中，沒有辦法回收。

事故所在的查爾斯頓號，是三船體「獨立級」(Independence-Class LCS)的6號艦，查爾斯頓位在南卡羅來納州東南沿海城市，是該州最老的城市。查爾斯頓號的船側有些受損，安全網被撞斷，情況不算嚴重，不損及操作系統與精密設備。

MQ-8B是諾斯洛普·格魯曼公司(Northrop Grumman )研製的偵察/武裝無人直升機，可以攜掛70公釐口徑的海蛇火箭彈。

(中時新聞網)