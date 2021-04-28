本周六（5月1日）第18季SBL超級籃球聯賽季後賽點燃戰火，3月14日之後就因為左膝傷連續缺席15場的台灣啤酒後衛蔣淯安，透露季後賽預計出賽，希望盡力助隊爭取勝利、衛冕成功。
蔣淯安是上一季SBL年度最有價值球員（MVP），本季飽受左膝傷勢之苦只有21場出賽紀錄，本月24日台啤與九太科技一戰賽前他上場熱身，當時教練周俊三表示季後賽首輪小安上陣的機率一半一半，還要看練球情況決定何時復出。
今天出席國小籃球聯賽記者會時，蔣淯安表示會打季後賽，但還是要看教練團安排，「畢竟我超過一個月沒比賽，目前狀況沒有很好，季後賽若能出賽希望盡力幫助球隊，上場時間也交由教練決定，我不會強求個人數據，以團隊獲勝最重要。」
台啤目前後衛群戰力告急，除了蔣淯安左膝傷，王子綱最近左腳踝扭傷才剛好，又換陳昱翰扭傷，讓教練周俊三有點苦惱，季後賽第一輪採5戰3勝制，衛冕軍台啤和九太先捉對廝殺，勝方與裕隆、台銀勝出者爭奪總冠軍。
(中時 )
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