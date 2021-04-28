打開人力銀行，成千上萬筆職缺看了眼花撩亂。尤其，現4~6月正逢校園徵才，加上進入第2季，1111人力銀行調查，有7成3企業開缺，向新鮮人、求職者招手。看好前景、發展、挑戰性，「行銷企劃、社群小編、儲備幹部、秘書」，名列熱搜關鍵字排行。想擠進這些熱門工作，卻不得其得而入？網友Kelly奈醬子大方分享上述職缺的面試經驗談，字字珠璣，一針見血。

打開網友「Kelly奈醬子」的面試經驗談，內含萊爾富國際、遠雄人壽、娛樂有限公司、醫美診所、國際行銷、整合行銷等8間公司。有別於以往面試的想像經驗，Kelly奈醬子認為面試的主管人都蠻好的，像是在聊天，雖然有的主管一開始看起來有些嚴肅，但在交談之後發現人都很好。當然，面試不是真的去聊天，還是記得準備好完整的自我介紹，放輕鬆不要太過緊張，有一個好的開場，有助於後續的面談。

彙整一下上述應徵的QA，包括「遇到困難如何解決?」、、「如果遇到自己不擅長的部分會如何解決?」、「對於公司還有沒有什麼想問的問題?」、「面對壓力如何克服?」、「遇到自己不熟的領域你會如何面對?」。

身為面試者，誠實是上策，但還是必須包裝一點應答技巧。如何解決、如何應對、如何克服，這些以「HOW」開頭的問項，重點在了解求職遇到困難有解決能力與否。企業徵才就是要請你來解決問題。是剛踏出社會新鮮人、還是資深前輩轉職跳槽到新公司，都可能會有不同挑戰等著你。拿出你自信、積極、謙虛學習的態度，就算萬事起頭難，企業看到你有這份心，你離錄取的目標已經向前邁進一大步。

特別提得一提的是，「面對不會的領域，怎麼處理」，這一題，除了測試你的積極度外，也考驗你的自學力。在多領域的斜槓時代，除了專業一把刷，要在職場立於不敗之地，恐要多把刷才能暢行無阻。Kelly奈醬子認為，她除了會額外花時間去學，從做中學、學中做，或請教同事。現網路自學平台這麼多，靠自學也不失為一個好辦法。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，不同時期都有最夯的產業、職缺，但求職找工作不是跟流行，但必懂得「適才適性」，才能在職場發揮自己的潛能。想進一步深度了解自己的，可運用「九大職能星」深度探索個人職能。

當然，面試事前的準備功課絕對不能少，善用1111人力銀行「面試經驗暨工作甘苦談」，前人的分享經驗讓你眼觀四方、耳聽八方，避開雷點或未料及的盲區。求職找工作不是一窩蜂跟進，「想要不等於適合」，求職者還是要評估自己的個性、能力、專業、熱忱，才能找到真正適合自己的，在職場上發光發熱。

(中時新聞網)