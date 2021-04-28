根據1111人力銀行調查，企業用人的評估標準，首重「熱誠與抗壓能力」，而「創新思考能力」次之；而各大學透過多元教育推廣，培育學子宏觀思考脈絡。近期成功大學工學院，就展望汽車科技發展，瞄準電動車市場，舉辦校內講座；同樣位於南台灣的高雄大學，則藉由時下熱門議題，邀請現職法官，培育學子法治觀念。

成大系列講座上，共邀請總統府資政林信義、MIH電動車開放平台聯盟執行長鄭顯聰以及理立系統執行長李佳儒，跨世代開啟對話火花，共同展望汽車發展的創新與未來。

電動車蔚為全球熱潮。歐美國家包括挪威、荷蘭、英國、瑞典、美國等2025年開始，將陸續推出汽、柴油新車銷售禁令。受COVID-19疫情影響，2020年全球汽車銷售量不佳，BEV純電與PHEV插電混合車輛銷售則逆勢成長，市佔率尚有很大的成長空間。

林信義表示，隨著環境變化，問題複雜度愈來愈高，解決問題需要各界溝通、整合與協同合作。「台灣很有希望，要在3年內整合原有汽車零組件跟ICT產業」，協同合作就像兩人三腳，每個人都放下成見不計較，讓每個團隊成員都成就共好；汽車產業發展歷史100多年，電動車則約10到15年左右。林信義表示，電動車是未來趨勢，也是非走不可的路。預估油車跟電車的黃金交叉會，約在2035到2040年。

而高雄大學除了培育學子學識及專業技能，近期更選定智慧財產權、霸凌防制及車禍事故處理等議題，邀請由台灣橋頭地方法院楊富強法官，透過案例及實務經驗深入淺出地和在場青年學子們座談交流，期能強化法律常識並培養法治觀念。

楊富強法官是人權教育的諮詢專家，專長為人權與法律、民事法、行政法、性別平等法律及性騷擾防治、校園與青少年法律等。講座中他結合時事議題，以專業又幽默的風格，帶領學生認識正確智慧財產權觀念，避免錯誤認知而觸法。

談到校園霸凌防制，楊富強法官說，希望大家都能具備同理心，釋出善意，彼此多一點理解，共同建立良善、和諧的校園環境。提到車禍事故的處理，楊清晰說明處理程序及注意事項，及後續可能產生的訴訟及賠償責任等，從司法實務解析車禍事件的預防及處理。實用且貼近生活的法律知識，讓在場學生們獲益良多。

(中時新聞網)