駐日代表謝長廷拿台灣核電廠冷卻廢水，比較日本福島電廠核事故廢水，引發國人反彈，但總統府昨天力挺謝長廷。國民黨立委賴士葆今在臉書發文說，總統府表態力挺謝長廷的言論，讓人瞠目結舌難以置信，外交工作再怎麼艱辛，也不該自我矮化成兒皇帝向日本俯伏稱臣，以全民的健康為祭品。

「蔡總統辛苦了！」賴士葆說，為了巴結日本，硬著頭皮、昧著良心跟謝長廷一同唱和，睜眼說瞎話說，發表「謝長廷和原能會說法沒有相互違背」，這樣公然打臉原能會，原能會明明說台灣排放的核廢水和日本將要排放的核廢水不同，蔡總統硬要朕說了算，把兩者烏賊戰般混為一談，這樣真的是低估人民的智商，顛倒是非，莫此為甚了。總統府這句話是誤導民眾的假訊息，完全經不起檢驗，檢調敢不敢傳訊蔡總統？

他說，用科學專業說話的原能會，被總統府公然打臉，如今專業被踐踏，以後原能會的專業論述還能讓人信服嗎？還有經濟部台電所發表的言論鏗鏘有力，統統都被總統府推翻。如果台灣和日本排放的核廢水都一樣，會大大影響漁民生計，以後誰敢吃台灣的漁產？如果日本的核廢水是安全的，為什麼韓國要集結350艘漁船出海抗議，為什麼連日本的環團都無法接受？

賴士葆強調，台灣民意基金會公布民調8成7民眾擔心福島核事故廢水排入海中，YAHOO民調有93.88％民眾認為謝長廷失職、95.7％不認同謝長廷言論，去年多次民調顯示7成以上的民眾反對萊豬進口，但是在美、日外交權益的考量之下，蔡政府寧願犧牲2千3百萬人民的健康福祉，民眾的生命健康是無價的，可悲的是在蔡政府眼中竟如螻蟻般卑賤。

(中時 )