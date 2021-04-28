美國聯邦公開市場委員會(FOMC)本月的利率決策會議結果在即，市場上紛紛討論美國聯準會(Fed)讓縮減購債規模變成事實，主要是各項經濟數據已經出現復甦跡象，加上原物料市場缺貨問題嚴重，可能推升通膨陡升，Fed主席鮑爾先前堅稱，通膨只會短暫高升，長期來看還是低於Fed的目標。對此，「新債王」之稱的雙線資本（Doubleline Capital）創辦人岡拉克（Jeffrey Gundlach）認為，Fed太小看通膨帶來的衝擊，並看衰美股與美元前景。

全球經濟復甦前景強勁，加拿大央行率先成熟經濟體，提出將縮減量化寬鬆政策(QE) ，可能減少每周40億加元政府購債量，這也導致市場相當關注本月利率決策會議內容。鮑爾則是堅稱，美國今年將出現暫時「略高」通膨率，Fed會盡力控制在2%通膨率目標。

柯林頓政府時期的美國財政部長桑默斯(Lawrence Summers)先前受訪表示，Fed不太可能提前升息，但市場應該對通膨率上升的情況提高警覺。Fed維持每月購買1200億美元美國公債以及抵押證券，鮑爾強調，除非Fed的政策目標達到實質性的進展，否則不會開始縮減購入資產的行動。Fed的利率點陣圖指出，直至2023年年底之前，Fed才會升息。

據外國財經媒體報導，岡拉克指出，許多指標都顯示通膨將升高，而且不會是短暫性的，將持續數個月的時間，隨著多項大宗商品的價格上升以及央行持續的寬鬆政策，這足以證明通膨上升的情況不會如鮑爾所述的，只有短暫性問題。

岡拉克表示，隨著疫情控制後，經濟解封的情況將導致大宗商品需求激增，將影響供應鏈情況，岡拉克指出「所以我想看Fed如何解釋這情況，但他們根本是用猜的」。

岡拉克表示，為了對付新冠疫情所帶來的經濟衝擊，Fed將利率調至零利率區間，並啟動大規模購債計畫，但實際上，除了Fed之外沒有人會去買美債，而且有不少外國投資機構過去幾季正在加速拋售。

岡拉克看空美股前景，認為相較於外國市場，美股在各項指標都被高估，所以他選擇購買歐股，主要是認為美元也會在中長期階段下跌，這導致美股以外市場更有投資利潤。

(中時新聞網)