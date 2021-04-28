八方雲集（2753）今（28）日下午向證交所送件申請股票上市，為今（110）年度第3家國內公司申請股票上市。八方雲集今日在興櫃收盤成交均價為179元。

八方雲集國際公司負責人為林欣怡，目前公司實收資本額6億元，主要產品包括食品加工與連鎖餐飲服務，109年稅前純益8.16億元，每股稅後盈餘（EPS）為10.55元。

(工商 )