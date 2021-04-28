八方雲集申請股票上市 去年EPS達10.55元 17:592021/04/28 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 八方雲集（2753）今（28）日下午向證交所送件申請股票上市，為今（110）年度第3家國內公司申請股票上市。八方雲集今日在興櫃收盤成交均價為179元。 八方雲集國際公司負責人為林欣怡，目前公司實收資本額6億元，主要產品包括食品加工與連鎖餐飲服務，109年稅前純益8.16億元，每股稅後盈餘（EPS）為10.55元。 六年來首度淡季獲利 英濟Q1 EPS達0.16元 《鋼鐵股》世豐首季EPS登高1.19元 Q2擬再漲價 (工商 ) #八方雲集 #申請股票上市 #EPS #向證交 #送件 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陸企赴美上市熱潮持續 紐交所：今年約有60家 15:312021/04/28 兩岸 2020毛利率續創上市新高 瑞儀配息8元 14:362021/04/28 財經 《光電股》淡季不淡 瑞儀Q1獲利年增138％ 15:072021/04/28 財經 港交所第一季淨利激增近70％ 創新高 13:142021/04/28 財經 圓展首季EPS 2.19元 04:102021/04/28 產業．科技 《基金》台股基金4月漲7.44％ 稱霸股票型基金 17:232021/04/28 財經 《半導體》日月光投控Q1獲利寫第3高 每股賺1.99元 14:332021/04/28 財經 《櫃買市場》虎門科技申請上興櫃 德宏今起預收款券 08:192021/04/28 財經 《紡纖股》聚陽訂單看至Q4 今年營收拚297億元 09:102021/04/28 財經 沙盒落地 金融新創業者可改制券商 04:102021/04/28 金融．稅務 《美股》連2季創獲利新高 Alphabet盤後漲逾4％ 10:352021/04/28 財經 財經熱門新聞 不甩美國制裁 華為Q1獲利增26.7％ 關鍵1招拯救手機部門 - 財經 聯電狠賺400萬竟是心中的痛 他決定這檔抱到50元 - 財經 5月賣股走人？看到台股這一幕 散戶恐失算 - 財經 大陸6G專利稱霸 引領衛星通訊 - 產業財經 - 旺報 陸5月起取消部份鋼鐵產品出口退稅 中鋼：鋼市添利多 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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