證交所在各地區社區大學辦理50場次講座，邀請產、官、學界財金專家，將一般金融知識及退休理財等課題，以輕鬆活潑、淺顯易懂之方式傳達給社會大眾，讓民眾接受金融、瞭解金融，進而運用金融，創造健康的富足人生。

證交所同時透過講座，積極宣導證券市場制度與風險，包括KY股、ETF、ETN等商品介紹與交易風險及第3季即將推出的台灣創新板簡介、信用交易業務等。

近來全民「錢」進股市，更因一般投資人沒有時間及資訊來源進行專業的分析，所以往往會受到社群媒體發布消息的影響，風險意識漸顯淡薄，金管會主委黃天牧觀察到此一現象，並結合巴菲特說過的話表示：「年輕人投資台股，最大的風險是不知道自己在做什麼」，提醒投資人需要管理自我性格，勿輕信跟風，建立正確的投資理財觀念。

證交所表示，此次宣導並特別強調「以社群媒體為投資決策之風險」，並舉「美股GameStop軋空事件」為例，投資人由於一昧的跟風，導致暴漲暴跌，最後造成損失，以此提醒，透過群組或社群媒體取得的訊息，仍應適當的判斷分析，以免造成損失。

(工商 )