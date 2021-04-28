疫情改變消費習慣，催化產業數位轉型以及創新科技，Verizon Media旗下Yahoo奇摩28日宣布全新策略，將把旗下拍賣、超級商城、購物中心三電商平台整合，提供一站式的購物體驗，第一步將「二合一」整合拍賣與超級商城，預計今年第三季就將完成「三合一」整合。

Verizon Media台灣董事總經理暨台灣電商與區域產品事業群副總裁林振德表示，疫情加速數位轉型，帶動零接觸商機成長，讓去年台灣電商產業呈現爆發性成長。目前Yahoo奇摩在台灣跨螢到達率為96％，每月超過1,600萬活躍用戶，其中Yahoo奇摩、台北等公車、Yahoo奇摩電子信箱、Yahoo奇摩拍賣四個應用程式，每月活躍用戶更超過百萬。

林振德表示，今年的策略將以串連內容、購物與會員三大核心為主軸，他表示，Yahoo奇摩拍賣、超級商城與購物中心在台灣市場都是歷史悠久的服務，4月中率先打通Yahoo奇摩拍賣App、Yahoo奇摩超級商城App內容，消費者不需要另外下載App，就能直接進入原本的使用場景。

林振德說，4月首波推出二合一服務，預計第三季也將把購物中心加進整合行列，主要是因為購物中心是旗艦平台，上面有較多的供應商，因此最晚加入整合行列。他表示，這次的整合以行動裝置為優先，也將持續往網頁版做，目前三個平台的資料仍是各自獨立，未來希望可以打通。

林振德表示，其實多年前就有整合旗下購物平台的計畫，只是每個事業群想法不一，最後決定站在使用者角度思考，期望提供消費者一站購足的體驗。

Yahoo奇摩日前也針對Yahoo奇摩App做改版，打造全新的風格選品頻道，推出「潮風格」及「好野趣」兩大類別選物，未來也將依使用者與潛在客群需求擴大品類。

此外，Yahoo奇摩也在科技上推出新應用，包括運用AI科技推出個人化體驗，也與飛利浦合作，打造「AR購物概念店」，運用3D技術建構居家環景、結合AR擴增實境技術，更聯手八大品牌推出「AR購物賣場」，透過3D建模360度展示商品細節，創造銷售量近三成增長，讓消費者線上買東西也能享有購物新體驗。

(工商 )