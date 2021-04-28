「國家生技研究園區招商暨人才與技術媒合會（DEMO Day）」28日開幕，分享、見證生醫產業豐碩的研究成果及創新能量。中央研究院廖俊智院長表示，這次DEMO Day，除有提供上百個人才職缺的博覽會外，新創技術、資金及人才都會聚集在此，期望激盪出生醫生技解決方案。

國家生技研究園區由中研院生醫轉譯研究中心、財團法人生物技術開發中心、衛福部食品藥物管理署、國研院國家實驗動物中心及多家廠商進駐。截至目前為止，由中研院與生技中心所扶植孵育的生醫新創市值，已達數千億元之規模，佔全國生技產業總市值近三分之一。

為期二日的DEMO Day由中研院生醫轉譯研究中心主辦，聚焦趨勢論壇、技術發表會、投資媒合會、國際媒合會、人才博覽會及生醫新創成果展六大主題活動，分享19間潛力新創公司的成果曝光；4間跨國藥廠及2大國際級加速器共同舉辦國際媒合80餘場；超過60個單位的生醫新創成果展等百餘件全球生醫專利技術等，讓與會者能一次掌握資金、技術、人才。

轉譯中心主任吳漢忠指出，國家生技研究園區七大核心設施也將在本次DEMO Day亦將首度開箱，如：全臺最新型核磁共振自動上樣機器、高解析細胞分選儀器與先進蛋白體質譜儀等核心設施、具完整配備的活體動物核磁共振成像系統、臺灣最完整的人體生物資料庫等。此外，園區內的「生醫新創加速基地行動辦公室」也正式啟用，提供國際廠商與生技商務服務業者行動辦公空間，支援優秀新創計畫與團隊。

(工商 )