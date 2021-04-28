駐日代表謝長廷拿台灣核電廠排放冷卻廢水，對比日本福島核事故廢水，引發極大爭議，但現在總統府卻也表態力挺，引起各界關注。對此，前國民黨立委陳學聖分析，蔡英文總統和謝長廷是各取所需，蔡總統想要在對日關係有所突破，而謝則是想透過這個位置，尋找下一個政治生命，他更指出，後蔡英文時代，面對無人可用的情況，民進黨昔日的四大天王有可能會趁機復出。

陳學聖今(28日)在臉書上表示，一番核電廠排放廢水說，不僅讓謝長廷再度站上台灣媒體浪頭高點，更讓總統府出面聲援，要藍營不要「亂貼標籤」，破壞台日關係，而歷來有哪一位外交官可以那麼大嘴巴，不會被訓斥「閉嘴」，還能得到總統的關愛？「真的沒有！」

陳學聖認為，蔡英文和謝長廷根本就是算計好，相互合作，就是因為「各取所需」，蔡英文要的是對日關係的突破，她很清楚台灣年輕人對於日本的喜愛不輸給美國；而謝長廷更不會讓自己變成閒差寓公，他也想要利用這位置當浮板，試圖找到自己下一個政治生命。「有沒有可能？絕對有！」

陳學聖回憶，他認識謝長廷的時間，約莫和前總統陳水扁、前立委林正杰同時，3人剛步入政壇，擔任台北市議員時，問政風格便各有不同，陳水扁「剛直」，林正杰「火爆」，而謝長廷「陰柔」，並且是3人中最聰明、最機智，且也可說是民進黨中頂尖，而雖然此後謝長廷屢遇逆境，但一直能在逢隙中找到生存之道，不見得成功，但就是會留下一絲活路。

對於謝長廷的求生之路，陳學聖一直感到很好奇，並指有人形容他問政犀利像「沙西米刀」，韌性像圍棋界「二枚腰」，「總之，蘇貞昌今年73歲，游錫堃73歲，謝長廷74歲，都當過行政院長，也都曾是和阿扁玩過一輪的四大天王，雖然現老些了，但仍各領一方」，在蔡英文總統後半場無人可用窘境下，昔日「四大天王」是否會趁機復出，他認為將會是一場熱鬧有趣的戲。

(中時新聞網)