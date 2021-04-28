曾任特勤警衛官、前總統隨扈的孫翰方，與總統警衛官王文彥，貪圖私利與大陸廣東外聯辦合作，吸收台灣現役軍人，台灣高等法院依危害國家安全罪將孫男判刑3年4月、王判刑1年10月。可上訴。

高院認為，孫翰方理應較一般人更知悉國家效忠之重要性，竟在退役後罔顧國家栽培及照顧，而為背叛國家之舉止，嚴重危害國家安全，且從2004年就為大陸情治單位工作，期間非短、所獲利益甚鉅等情狀，因此判刑3年4月。

高院指出，王文彥在案發時是職業軍人，在兩岸局勢緊張時，竟無視此國家重大利益，多次接受免費家庭旅遊招待，即枉顧軍人應守之節操，利用其任職特勤中心特勤管制室之便，2次依孫翰方之指示刺探、蒐集總統私下不公開之行程資訊。

合議庭表示，王文彥交付孫翰方轉交大陸地區廣東外聯辦人員，危害國家安全甚鉅，其行為已嚴重侵害國家利益，一審時他因認罪獲緩刑，但高院審理時竟翻異前詞否認犯行，顯見其並無悔意，因此改判1年10月，且不應為緩刑之諭知。

(中時 )