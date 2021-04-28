原PO機車上被貼上紙條，只見對方要他學會停車立中柱，讓他不解發問，立側柱到底錯在哪。(圖翻攝自路上觀察學院)

機車停車時該立中柱還是側柱一直是熱門討論話題，日前一名男網友在臉書上貼出一張照片，表示他將機車停在停車場，等到要取車時看見車上被貼了11字紙條，對方要他學會立中柱，並要他「有品一點」，讓他不解發問，立側柱真的錯了嗎，沒想到貼文也意外掀起兩派網友，近3000人熱烈討論。

男網友在臉書社團路上觀察學院發文，表示自己以立側柱的方式將車停在停車場，沒想到取車時發現上頭被貼了一張超大紙條，寫著，「立中柱沒這麼難，有品一點」其中，「有品一點」4字還特別用鮮豔的顏色強調，讓他不解，「立側柱臭(錯)了嗎？」

貼文發出後一派網友認為，立側柱對於其他人相當不友善，底下留言紛紛狂抱怨曾碰過的經驗，「如果不是很有障礙，立個中柱不難吧，用側邊多佔空間，而且通常這種人車都停得亂七八糟的」、「最討厭停車不立中柱」、「有些人立側柱車歪一邊就算了，就連飛旋踏板也不收，直接砍到脛骨一刀痛到當場跪下來」、「有些破車側柱已經很歪了還不換掉，一停就A到隔壁車」、「考駕照加考立中柱好了，連車的功能都不會用，真的沒資格拿駕照」。

但一派網友認為，原PO將機車停在停車格裡，立側柱並沒有阻擋到其他人，「有些立中柱的水準才真的低，不信你去路上看，很多人會刻意把別人一格一車側柱的車立中柱，然後硬把只能停兩格的位置擠進自己的車」、「立中柱魔人超級可怕和自私！」、「在停車格的範圍內立側柱哪裡有問題，如果在不違規的前提下，他愛怎麼停就怎麼停吧，看到側柱就生氣的應該都移車魔人吧」、「立側柱不要妨礙別人就沒問題，真正沒品是車躺在別人車上磨擦的，好幾次被那些立側柱的弄得後照鏡整個歪掉，車也被緊貼牽不出來」。

(中時新聞網)