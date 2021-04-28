財政委員會藍營召委曾銘宗29日排審房屋稅條例有關囤房稅制、貨物稅條例汽機車汰舊換新與節能家電減徵貨物稅優惠延長實施等法案。曾銘宗指出，近期房貸金額與買賣移轉棟數皆創十年新高，應採用囤房稅抑制過熱房市，惟目前囤房稅只有綠營郭國文、藍營及其他在野黨版本，獨缺政院版草案。

央行3月國銀消費者貸款統計顯示，房屋貸款餘額、建築貸款分別為8兆1,875億元與2兆5,394億元，雙雙創下歷史新高紀錄，而六都3月買賣移轉棟數交易量達22,576棟，也是創下十年來新高、年增13.9％。曾銘宗指出，房市熱度並未因政府打炒房而減少，應考慮全國統一實施囤房稅制度、讓房市降溫。

因應近期部分地區房地產價格異常上漲問題，行政院健全房市小組號召各部會動起來，例如央行兩度施行信用管制，內政部實價登錄2.0即時揭露預售屋交易、財政部房地合一2.0對短期買賣房屋課重稅等新制將於7月上路。另外，財政部也擬定房屋稅條例草案，房屋現值十萬元以下免課房屋稅優惠將排除適用法人與三戶以上自然人。

外界質疑房屋持有稅過低，導致屋主持續囤房炒作。財政部表示，房屋持有稅涉及三大面向，包括地方政府稅基稅率、城鄉差距、供需情況等。

在稅基方面，地方政府每三年重新評定房屋稅基（房屋標準單價），但彰化縣、金門縣近37年未曾調整過，與房價漲幅數倍情況不符。在稅率方面，全國僅三縣市採累進房屋稅率，有17縣市仍為房屋稅法定最低稅率1.5％。

財政部強調，各縣市發展有別，台北市訂定差別稅率可行，但如果擴大到全國歸戶，讓偏鄉縣市按相同標準課稅可能引發爭議，加上繼承或共有房屋等問題，不宜訂定全國統一標準。

此外，財政部指出，房屋市場也要考慮供給面與需求面情況，如果在需求大於供給地區，囤房稅可能導致稅負轉嫁到租屋族，無法達到以量制價效益。

(工商 )