高端疫苗（6547）28日宣布，新冠肺炎疫苗MVC-COV1901二期臨床試驗已達成3,700位受試者第二劑施打，符合試驗設計與法規所需樣本數。未來將依法規單位建議於第二劑接種後第28天評估疫苗安全性與免疫原性。

高端疫苗預計五月底將有分析結果，若數據達到預期目標，今年六月將依法規申請台灣緊急使用授權（EUA）。

高端疫苗表示， 公司MVC-COV1901新冠疫苗第二期臨床試驗於今年1月於全國北中南共11家醫院啟動收案，依法規建議招募3,500位核心受試者，包含700名65歲以上年長族群。

然因民眾參與踴躍，今年3月底已有超過4,000人參與試驗，其中65歲以上族群收案約850位，逾衛福部建議取得台灣緊急使用授權（EUA）受試者人數要求。

高端疫苗開發的新冠疫苗力拚6月取得國內緊急使用授權（EUA）上市，但因未執行三期試驗被質疑國際競爭力，高端疫苗為取得常規藥證，三期臨床試驗擬朝三大方向進行，包括在高風險地區測出總體疫苗有效性（VE）、與已上市新冠疫苗比較，以及遵循免疫相關保護指標（ICP）。

高端表示，短期目標仍是先以取得國內EUA、滿足國人疫苗施打需求為主，雖然後續會執行三期臨床試驗，但因法規、政策尚不明朗，最終試驗設計仍在規劃觀望中。

(工商 )