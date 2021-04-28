純網銀LINE Bank 已於4月23日正式開台，標榜只要6分鐘即可開戶完成！27日則進一步推出LINE角色獨家授權貼圖，有興趣的朋友只要完成加入LINE Bank 連線銀行的LINE官方帳號好友，就可以免費下載此貼圖。跟超Q的白襯衫、綠領結版熊大、兔兔、莎莉一起賣萌，加入歡慶開行的行列。

LINE Bank 開行貼圖特別加入純網銀獨有的使用情境，期待貼近用戶的日常生活。舉例來說，倘若用戶使用「LINE Bank 好友轉帳」服務，可順手傳送「錢轉給你囉~」貼圖，告訴朋友轉帳已經成功，而好友也能回傳「收到！」貼圖。倘若用戶想揪朋友使用「LINE Bank快點卡」刷卡優惠，或參加「快點吃午餐」專案，可傳送「一起吃午餐？」或是「快點~」貼圖。倘若想鼓勵朋友使用「LINE Bank夢想帳戶」，也可傳送「有錢真好」貼圖，互相砥礪儲蓄財富。

由於疫情改變人們出入公共場合，配戴口罩的習慣，LINE Bank 開行貼圖也讓熊大、兔兔、莎莉戴上口罩。除了有戴口罩打招呼，更有打開口罩拉鍊吃飯等多種疫情專屬造型，模樣有趣討喜。

LINE Bank 開行貼圖在2021/04/27 - 05/27期間，加入LINE Bank 連線銀行的LINE官方帳號好友後，即可免費下載。自下載日起算可使用180天。使用者也可透過以下途徑，下載貼圖LINE App主頁>服務>貼圖小舖，搜尋輸入「LINE Bank」。

(科技)