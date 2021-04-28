廣西北流市28日14點多，當地新豐鎮民辦健樂幼兒園發生一起傷害事件，一名25歲男子闖入幼兒園中，持刀將幼兒園老師和學生砍傷，初步了解有16名幼兒、2名教師受傷，其中兩名幼兒傷勢較重。目前，當地公安機關已抓捕犯罪嫌疑人，具體情況正在調查處理中。

據陸媒報導，現場一名目擊者表示，28日下午2點多，他路過北流市新豐鎮健樂幼兒園時，看到一名男子正被三名警察從幼兒園內押送出來，「還有小孩子頭部流著血從幼兒園裡出來」。

周邊有商舖老闆表示，傷人者年紀不大，看其行為舉止似乎有些異常。28日下午2點多，有附近路人看到男子持刀傷人後，便拿著木棍衝進幼兒園內將其圍住，隨後，警察趕來將其制伏。目前傷者正在新豐鎮衛生院接受治療。

據新豐鎮派出所資訊，該名犯罪嫌疑人年齡約25歲，已被抓獲，可能精神有問題，事件中有多名老師和學生受傷，部分傷情較重者正在接受搶救，後續情況警方會發布警情通報。

(中時 )