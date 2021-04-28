2020年因為疫情關係，很多知名航空業者都暫緩招。不過，看好後疫情時代航空觀光業復甦後的人力需求，預計2021下半年將有機會釋出一波招考名額，目前已知有知名航空因有新機加入，搶先招募200名新血，還開放應屆畢業生報名。

疫後旅遊市場讓業者蠢蠢欲動，高薪報酬的空服更是許多少男少女心中的夢幻職業，往年只要有航空公司招考，動輒千人起跳，1111人力銀行「面試經驗暨工作甘苦談」就有網友（空姐報報Emily Post）鉅細靡遺地分享，ANA全日空空服面試流程與分析，從open day到考完一共4次的面試過程的種種細節。

不僅如此，Emily還列出團討破關的3大提醒：第1最大的挑戰，就是大家最不習慣的英文團體討論面試！成敗關鍵在於，如何在短時間內把握機會說出看法。也因為團體分組，未必輪得到自己發言，所以千萬不要猶豫，一有機會就要發言，當然前提是千萬不能打斷其他人發言，還有，要言之有物，盡量順暢有組織的把自己想法表達出來，以及表現團隊合作能力。

Emily提醒應考者，團體討論要特別留意，先搞清楚考官的問題，遵照考官的指示，因為，以Open Day來說，僅緊5分鐘時間內，十幾個人要討論出結論，其實很趕，需要統整與協調，並控制時間，在時間內完成。

最後，不管是不是自己發言，還是聽別人講話，考官其實都暗暗在旁觀察考生一舉一動與服裝儀容，千萬不要聊開了，三姑六婆上身，那就功虧一簣，留意自己的坐姿、儀態，保持優雅與知性。想知道空姐報報Emily Post還羅列了哪些面試必知重點，快上1111人力銀行的「面試經驗暨工作甘苦談」，拜讀空姐報報Emily Post大作吧。

1111人力銀行發言人黃若薇提醒求職者，不論是像空姐這樣夢幻職業或是冷僻國考等的招募，都可以在「面試經驗暨工作甘苦談」搜尋到，裡面還有眾多網友分享各行各業、各式各樣的面試過程與心得。

她也表示，不管是針對航空公司招募，或是一般企業的徵才，事前的準備功課絕對不能少，建議求職者善用1111人力銀行「面試經驗暨工作甘苦談」，不管你是即將畢業，準備進入職場大顯身手的新鮮人，還是蓄勢待發，做好轉職準備的社會人，「面試經驗暨工作甘苦談」都能幫助你，減少求職面試的彎路與障礙，從這些面試者的實際經驗中，更加清楚自己即將面臨的挑戰，並做好準備。

(中時新聞網)