吳子嘉訪問由此觀看

2024總統大選看好誰？《美麗島電子報》近日公布「誰最適合做我們下一屆的總統」最新民調結果，副總統賴清德以23.6%支持度排名第一，其次則是新北市長侯友宜的22.5%，兩人支持度竟只差距僅1個百分點，引起熱烈討論。董事長吳子嘉接受《中時新聞網》訪問表示，倘若侯友宜出來競逐總統，他將能夠跨越藍綠爭取選票認同，是目前唯一國民黨推出來會有可能勝選的候選人。

吳子嘉進一步指出，如果侯友宜要選2024恐怕會碰到兩個問題，第一是他和國民黨的關係不是那麼親密，不一定黨內會支持他出來選，再者侯接下來也要投入2022縣市長選戰，過程中一定會與市民約定要做滿做好任期，導致他被自己的承諾綁在新北市，無法參加2024的總統大選，而這個狀況正是民進黨所期待也希望發生的。

新北市長侯友宜（本報資料照）

日前中廣董事長趙少康也喊話將爭取參加2024國民黨總統提名的初選，吳子嘉則透露，雖然趙少康的聲量很高，但之前《美麗島電子報》曾經做過一次民調，趙的支持度只有個位數，選總統不太可能獲得勝利，吳也藉此點出國民黨除了侯友宜作風低調，其他像是趙少康、朱立倫、連勝文或馬英九等人都非常活躍，不斷發聲搶盡各種版面，但實際去詢問民眾，對這幾位政治領袖的反應似乎都沒有太好的評價，產生極大落差的現象。

除了副總統賴清德，桃園市長鄭文燦也被認為是民進黨2024總統接班的熱門人選。吳子嘉表示，雖然先前《美麗島電子報》做出的首長適任度調查中，鄭文燦的信任度及滿意度都是高居六都之首，但當他和賴清德、侯友宜以及柯文哲三位政治人物擺在一起時，總統適任度卻淪落到只剩下7.5%，代表民眾心中是將他放在相對次要的位置上，認為他還尚未具備總統格局。

至於行政院長蘇貞昌民調僅3.9%位居末位，吳子嘉直言，蘇貞昌年齡偏大不可能再選了，更何況他現在的執政情況並不理想，施政滿意度還瀕臨死亡交叉，就此可以很明顯的看到，蘇連當行政院長的領導能力都不足了，又怎麼會有能耐可以擔任總統去領導政府百官，吳更斷言，如果蘇貞昌這樣不適任的人繼續留在行政院長的位置上，恐怕會讓民進黨政府的聲望不斷下滑，進而導致民進黨2022年縣市長選戰大敗，認為蘇現在應該要早一點下台比較好。

(中時新聞網)