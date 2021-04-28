回饋股東。國泰金控28日宣布，將發放現金股利每股配發2.5元，以28日國泰金收盤價53元來看，股息殖利率達4.7％，同時在子公司國泰人壽今年完全未上繳現金股利的情況下，扣除特別股，國泰金將發放329.23億元的現金股利，創歷年新高，獲利配發率達43.3％。
國泰金在2018年配發2017年股利時，亦曾發放2.5元的現金股利，但當時國壽有上繳100億元獲利，當年共發出314億元，今年在國壽零上繳的情況下，國泰金以「平紀錄」方式，發出2.5元現金股利，是目前金控發放現金股利最高者。
(工商 )
回饋股東。國泰金控28日宣布，將發放現金股利每股配發2.5元，以28日國泰金收盤價53元來看，股息殖利率達4.7％，同時在子公司國泰人壽今年完全未上繳現金股利的情況下，扣除特別股，國泰金將發放329.23億元的現金股利，創歷年新高，獲利配發率達43.3％。
國泰金在2018年配發2017年股利時，亦曾發放2.5元的現金股利，但當時國壽有上繳100億元獲利，當年共發出314億元，今年在國壽零上繳的情況下，國泰金以「平紀錄」方式，發出2.5元現金股利，是目前金控發放現金股利最高者。
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